Невилл: если в январе «МЮ» будет на 13-м месте, у Кэррика возникнут серьёзные проблемы

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался о старте команды в сезоне-2026/2027 и поделился ожиданиями от работы главного тренера Майкла Кэррика. После семи туров у команды семь очков в английской Премьер-лиге.

«Сейчас наблюдаются снижение уровня игры и заниженные ожидания. Для Майкла Кэррика это может стать своего рода трамплином. Возможно, это придаст команде уверенности и послужит основой для дальнейших действий. Если говорить о целях клуба на сезон, то четвёртое место — отличный результат, пятое — приемлемый, а шестое — уже провал. Но они ни в коем случае не должны выпадать из первой пятёрки: это означает непопадание в Лигу чемпионов, что запускает порочный круг.

Тогда вы не сможете привлечь нужных игроков, ведь они хотят выступать в Лиге чемпионов; к тому же клуб теряет € 70-80 млн дохода и вынужден играть в Лиге Европы по четвергам. Пятое место — обязательное условие для того, чтобы Майкл Кэррик мог развиваться дальше, а «Манчестер Юнайтед» продолжал расти благодаря инвестициям.

Если в январе команда будет