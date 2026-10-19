Результаты матчей 9-го тура чемпионата Испании — 2026/2027 по футболу

В понедельник, 19 октября, завершился 9-й тур испанской Ла Лиги сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.

Результаты 9-го тура Ла Лиги сезона-2026/2027

Пятница, 16 октября:

«Депортиво» – «Леванте» – 1:1.

Суббота, 17 октября:

«Эспаньол» – «Атлетико» Мадрид – 0:1;

«Вильярреал» – «Эльче» – 0:0;

«Бетис» – «Барселона» – 2:5;

«Валенсия» – «Атлетик» Бильбао – 0:0.

Воскресенье, 18 октября:

«Осасуна» – «Расинг» – 2:0;

«Сельта» – «Алавес» – 2:1;

«Малага» – «Реал Сосьедад» – 2:5;

«Реал» Мадрид – «Севилья» – 4:1.

Понедельник, 19 октября:

«Хетафе» – «Райо Вальекано» – 1:1.

После девяти матчей в чемпионате Испании «Барселона» набрала 27 очков и возглавляет турнирную таблицу. Мадридский «Атлетико» заработал 22 очка и располагается на второй строчке. В топ-4 также входят мадридский «Реал» (21 очко) и «Бетис» (19).