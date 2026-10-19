«Тоттенхэм» обыграл «Ковентри Сити» в 7-м туре АПЛ и выбрался из зоны вылета

В понедельник, 19 октября, состоялся заключительный матч 7-го тура английской Премьер-лиги сезона-2026/2027 между лондонским «Тоттенхэм Хотспур» и «Ковентри Сити». Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в присутствии 60 913 зрителей и завершилась победой хозяев со счётом 3:1. Игру обслуживала судейская бригада во главе с арбитром Эндрю Мэдли.

«Шпоры» открыли счёт уже на 14-й минуте встречи — английский полузащитник хозяев Джеймс Мэддисон поразил ворота соперника после результативной передачи Мохаммеда Кудуса