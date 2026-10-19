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Тоттенхэм — Ковентри Сити, результат матча 19 октября 2026, счёт 3:1, 7-й тур АПЛ сезона-2026/2027

«Тоттенхэм» обыграл «Ковентри Сити» в 7-м туре АПЛ и выбрался из зоны вылета
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В понедельник, 19 октября, состоялся заключительный матч 7-го тура английской Премьер-лиги сезона-2026/2027 между лондонским «Тоттенхэм Хотспур» и «Ковентри Сити». Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в присутствии 60 913 зрителей и завершилась победой хозяев со счётом 3:1. Игру обслуживала судейская бригада во главе с арбитром Эндрю Мэдли.

Англия — Премьер-лига . 7-й тур
19 октября 2026, понедельник. 22:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
3 : 1
Ковентри Сити
Ковентри
1:0 Мэддисон – 14'     1:1 Рудони – 49'     2:1 Мармуш – 58'     3:1 Б. Дэвис – 90+6'    

«Шпоры» открыли счёт уже на 14-й минуте встречи — английский полузащитник хозяев Джеймс Мэддисон поразил ворота соперника после результативной передачи Мохаммеда Кудуса