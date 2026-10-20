Результаты матчей 7-го тура чемпионата Англии по футболу сезона-2026/2027
В понедельник, 19 октября, завершился 7-й тур чемпионата Англии сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.
Результаты встреч 7-го тура АПЛ сезона-2026/2027
17 октября, суббота:
«Эвертон» — «Челси» — 0:2;
«Брентфорд» — «Ливерпуль» — 1:2;
«Манчестер Сити» — «Ипсвич Таун» — 3:2;
«Фулхэм» — «Халл» — 1:0;
«Ньюкасл Юнайтед» — «Астон Вилла» — 0:1.
18 октября, воскресенье:
«Борнмут» — «Сандерленд» — 2:0;
«Брайтон» — «Кристал Пэлас» — 5:0;
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед» — 1:1;
«Ноттингем Форест» — «Арсенал» — 0:1.
19 октября, понедельник:
«Тоттенхэм» — «Ковентри Сити» 3:1.
Турнирную таблицу АПЛ возглавляет «Манчестер Сити», набрав 21 очко в семи матчах.