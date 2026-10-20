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Результаты матчей 7-го тура чемпионата Англии по футболу сезона-2026/2027

Результаты матчей 7-го тура чемпионата Англии по футболу сезона-2026/2027
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В понедельник, 19 октября, завершился 7-й тур чемпионата Англии сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.

Результаты встреч 7-го тура АПЛ сезона-2026/2027

17 октября, суббота:

«Эвертон» — «Челси» — 0:2;

«Брентфорд» — «Ливерпуль» — 1:2;

«Манчестер Сити» — «Ипсвич Таун» — 3:2;

«Фулхэм» — «Халл» — 1:0;

«Ньюкасл Юнайтед» — «Астон Вилла» — 0:1.

18 октября, воскресенье:

«Борнмут» — «Сандерленд» — 2:0;

«Брайтон» — «Кристал Пэлас» — 5:0;

«Лидс» — «Манчестер Юнайтед» — 1:1;

«Ноттингем Форест» — «Арсенал» — 0:1.

19 октября, понедельник:

«Тоттенхэм» — «Ковентри Сити» 3:1.

Турнирную таблицу АПЛ возглавляет «Манчестер Сити», набрав 21 очко в семи матчах.

Календарь матчей АПЛ сезона-2026/2027
Турнирная таблица АПЛ сезона-2026/2027