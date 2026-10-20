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Тедеев рассказал, какая команда подошла бы Дзюбе для возобновления карьеры

Тедеев рассказал, какая команда подошла бы Дзюбе для возобновления карьеры
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Бывший главный тренер тольяттинского «Акрона» Заур Тедеев порассуждал о возможном возвращении в большой футбол 38-летнего нападающего Артёма Дзюбы и объяснил, при каких тактических условиях форвард мог бы проявить свои лучшие качества.

«Артём — игрок очень высокого уровня. Понятно, что в его возрасте требуется команда, которая играет в атакующий футбол и создаёт много моментов у чужих ворот.

Ему нужны комфортные условия, в которых он будет полезен, и партнёры, способные качественно доставлять мяч в штрафную. Если найдётся клуб с такими возможностями, он ещё вполне может вернуться и помочь на поле.

Каждый футболист сам тонко чувствует свой организм и принимает решение. Но мастерство никуда не девается. Вопрос заключается исключительно в личной мотивации и физическом состоянии», — сказал Тедеев в эфире программы «8-16» на «Матч Премьер».

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