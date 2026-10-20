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«Будет перекладывать ответственность на кого угодно». Слуцкий раскритиковал Артигу

«Будет перекладывать ответственность на кого угодно». Слуцкий раскритиковал Артигу
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Российский тренер Леонид Слуцкий раскритиковал наставника казанского «Рубина» команды Франка Артигу.

«Артига потерял уважение команды после того, как согласился на слова президента клуба: «Нам нужны двухразовые тренировки». В «Рубине» моментально появились двухразовые тренировки.

Артига полностью подстроился под руководство и пытается максимально долго сохранить свою позицию в команде, поэтому будет перекладывать ответственность на кого угодно.

Тренеры, как Артига, приехали и всё что угодно будут делать, чтобы максимально долго держаться, пытаться получить максимальную неустойку и сваливать на всех и вся», — сказал Слуцкий в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

После 11 матчей в Альфа-Банк РПЛ «Рубин» набрал 12 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице.

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