«Будет перекладывать ответственность на кого угодно». Слуцкий раскритиковал Артигу

Российский тренер Леонид Слуцкий раскритиковал наставника казанского «Рубина» команды Франка Артигу.

«Артига потерял уважение команды после того, как согласился на слова президента клуба: «Нам нужны двухразовые тренировки». В «Рубине» моментально появились двухразовые тренировки.

Артига полностью подстроился под руководство и пытается максимально долго сохранить свою позицию в команде, поэтому будет перекладывать ответственность на кого угодно.

Тренеры, как Артига, приехали и всё что угодно будут делать, чтобы максимально долго держаться, пытаться получить максимальную неустойку и сваливать на всех и вся», — сказал Слуцкий в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

После 11 матчей в Альфа-Банк РПЛ «Рубин» набрал 12 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице.