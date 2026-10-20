«Какого *** он вообще там оказался?» Гурцкая — об Уткине в «Краснодаре»

Футбольный агент Тимур Гурцкая дал понять, что полузащитник «Краснодара» Даниил Уткин не соответствует уровню ключевого игрока топ-клуба Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги.

«Конкуренты «Краснодара» — «Динамо» с Бителло, «Зенит» с Глушенковым, «Спартак» с Барко. ***** здесь Уткин? Какого *** он вообще там оказался? Претензия не к Уткину, он же не сам вышел в составе. Представляете, какие конкуренты у «Краснодара» и кто у них играет?» — сказал Гурцкая в эфире шоу «Это футбол, брат!» на YouTube.

Уткину 27 лет. До «Краснодара» Уткин выступал за «Ахмат», «Ростов», «Торпедо» и «Балтику». Всего в текущем сезоне на его счету 14 матчей, один гол и две результативные передачи.