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«Какого *** он вообще там оказался?» Гурцкая — об Уткине в «Краснодаре»

«Какого *** он вообще там оказался?» Гурцкая — об Уткине в «Краснодаре»
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Футбольный агент Тимур Гурцкая дал понять, что полузащитник «Краснодара» Даниил Уткин не соответствует уровню ключевого игрока топ-клуба Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги.

«Конкуренты «Краснодара» — «Динамо» с Бителло, «Зенит» с Глушенковым, «Спартак» с Барко. ***** здесь Уткин? Какого *** он вообще там оказался? Претензия не к Уткину, он же не сам вышел в составе. Представляете, какие конкуренты у «Краснодара» и кто у них играет?» — сказал Гурцкая в эфире шоу «Это футбол, брат!» на YouTube.

Уткину 27 лет. До «Краснодара» Уткин выступал за «Ахмат», «Ростов», «Торпедо» и «Балтику». Всего в текущем сезоне на его счету 14 матчей, один гол и две результативные передачи.

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