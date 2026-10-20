«Возвращайтесь туда, откуда приехали!» Пети обратился к Макрону и раскритиковал протесты

Бывший полузащитник «Арсенала» и сборной Франции Эммануэль Пети опубликовал эмоциональное видео продолжительностью 3 минуты 43 секунды на фоне беспорядков во Франции. Пети обрушился с критикой на погромщиков, раскритиковал французское правительство и напрямую обратился к президенту Эммануэлю Макрону.

«Я люблю свою страну. Я люблю всех иностранцев, которые любят мою страну и хотят интегрироваться. Но все остальные, начиная с французов, которые не хотят, чтобы Франция оставалась такой, какая она есть, возвращайтесь туда, откуда приехали! А те, кто родился с французским паспортом, убирайтесь! Вы нам больше не нужны!» — приводит слова Пети The Touchline в соцсети X.

Затем Пети переключил своё внимание на политических лидеров Франции: «Я обращаюсь к политическому классу, начиная с нашего дорогого президента Макрона. Будьте очень осторожны с тем, что вы собираетесь дел