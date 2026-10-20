Турецкий журналист: давайте поможем Кисляку, как и Батракову

Популярный турецкий журналист Бурак Эрен призвал «Галатасарай» подписать российского полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка.

«Батраков уже открыл дверь. Пока в России продолжается всем известная ситуация, «Галатасарай» остаётся воротами к тёплым морям.

Кисляк наряду с Батраковым — одна из главных звёзд российского футбола. В обычных условиях о таком таланте можно было бы только мечтать. Давайте поможем ему, как и Батракову, осуществить свои мечты. В выигрыше останемся и мы. Батракову всего 21 год, но по зрелости он играет как футболист за 30. Кисляк будет таким же», — написал Эрен на своей странице в социальной сети X.

Отметим, за «Галатасарай» уже выступает российский полузащитник Алексей Батраков.