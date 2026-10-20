Российский опорник вошёл в топ-5 лучших игроков на своей позиции в Европе по версии CIES

Международный центр спортивных исследований в футболе (CIES) опубликовал в социальной сети Х рейтинг лучших опорных полузащитников не старше 20 лет (U20) из высших лиг европейских чемпионатов, в который вошёл хавбек московского «Локомотива» Илья Еремеев.

Еремеев расположился на пятой строчке с показателем 1,32.

Первая пятёрка выглядит следующим образом:

1. Абдулай Думбия (1,49; Кот-д'Ивуар, «Хеккен»);

2. Дарриль Баколя (1,37; Франция, «Сассуоло»);

3. Адам Шомодьи (1,35; Венгрия, «Гонвед»);

4. Усман Диабате (1,33; Гвинея, «Генчлербирлиги»);

5. Илья Еремеев (1,32; Россия, «Локомотив»).

Индекс CIES демонстрирует относительный опыт спортсмена: в расчет берутся проведенное на поле время, статус соревнований и исходы встреч в сопоставле