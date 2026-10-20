«Ямаль и другие лидеры бросят вызов Сафонову». AS – о матче «ПСЖ» — Барселона» в ЛЧ

Испанское издание AS опубликовало статью перед матчем «ПСЖ» — «Барселона» в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов, где уделило внимание российскому голкиперу парижан Матвею Сафонову.

«Сафонов сыграл во всех матчах с начала сезона. Даже масштабная ротация, которую проводит Луис Энрике, не позволила Шевалье получить ни одной игровой минуты. Великолепная игра уроженца Ставрополя помогла «ПСЖ» добиться побед в нескольких ключевых встречах. На прошлой неделе его выдающиеся спасения на «Этихаде» позволили парижанам обыграть «Манчестер Сити» со счётом 4:2. А в минувшие выходные в Страсбурге российский вратарь совершил несколько эффектных сейвов, удержав команду в игре и создав предпосылки для волевого успеха действующего победителя Лиги чемпионов.

Несмотря на впечатляющую игру Сафонова, «ПСЖ» не сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности в 10 из 11 матчей, проведённых в нынешнем сезоне. Проблемы в обороне вызывают тревогу в Париже перед встречей с «Барселоной»