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«Буду вечно жалеть». Немецкий вингер с турецкими корнями — о выступлении за сборную

«Буду вечно жалеть». Немецкий вингер с турецкими корнями — о выступлении за сборную
Комментарии

Бывший игрок сборной Германии Керем Демирбай дал резонансное интервью, в котором заявил, что жалеет о выступлении за национальную команду.

«Моя кровь — турецкая. Мой отец — турок, моя мать — турчанка, я — турок. Я хотел играть за Турцию, и мы работали над этим с федерацией полтора года. Но из-за определённых вещей, о которых я не могу говорить, я выбрал Германию.

Во время празднования гола я снял футболку, и все увидели татуировку Турции на моей спине (татуировка, на которую ссылается Демирбай, — это контур границ Турции на его правой лопатке. — Прим. «Чемпионата»). После этого меня больше никогда не вызывали в Германию.

Я бы никогда больше не сыграл за Германию, даже если бы меня позвали сейчас. Я турок и буду вечно жалеть, что так и не надел славную футболку сборной Турции», — приводит слова Демирбая Daily Mail.

Демирбаю 33 года. Он родился в Германии, но имел право выступать за Турцию, поскольку оба его родителя — турки. Несмотря на то, что он представлял юношеские сборные Турции, на взрослом уровне он предпол играть за страну своего рождения. В составе сборной Германии он провёл два матча в июне 2017 года, когда выступал за «Хоффенхайм» в Бундеслиге, и забил один гол.

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