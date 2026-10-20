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Леонид Слуцкий рассказал о совете, который постоянно даёт Дмитрию Игдисамову

Леонид Слуцкий рассказал о совете, который постоянно даёт Дмитрию Игдисамову
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Бывший главный тренер ЦСКА, «Рубина» и сборной России Леонид Слуцкий высказался о возглавляющем армейцев российском специалисте Дмитрии Игдисамове.

— Леонид Викторович, вы видите в Игдисамове какое-то отражение себя? Давайте скажем, во-первых, что вы его ментор.
— Был (улыбается). Нет, мы с ним очень хорошо общаемся. В целом, наверное, история похожа, что человек не играл в футбол, он начал свою карьеру [тренерскую] из детского футбола, через молодёжную команду, молодёжный футбол стал тренером ЦСКА. В этом смысле мы похожи. Мы с ним очень хорошо общаемся, и я даю ему всё время один совет: принимай все решения сам и сам неси за них ответственность, — сказал Слуцкий в новом выпуске на YouTube-канале FONBET.