39-летний защитник Александр Мартынович продлил контракт с «Кайратом»

39-летний защитник Александр Мартынович подписал новое соглашение с «Кайратом». Об этом сообщается в официальном телеграм-канале клуба из Казахстана.

«Капитан с нами! ФК «Кайрат» рад объявить о продлении контракта с белорусским защитником Александром Мартыновичем. Новое соглашение рассчитано до конца 2027 года.

В текущем сезоне он провёл 31 матч во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Поздравляем Александра и желаем новых побед в составе жёлто-чёрных!» — сказано в сообщении команды из Казахстана.

Ранее Мартынович выступал за «Рубин», «Урал», «Краснодар» и минское «