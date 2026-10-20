«Локомотив» отреагировал на новость о смерти легенды клуба Олега Гарина

Пресс-служба московского «Локомотива» отреагировала на новость о смерти ветерана железнодорожников Олега Гарина, который накануне скончался в возрасте 60 лет.

«Ушёл из жизни Олег Гарин. Олег Сергеевич — легендарный форвард «Локомотива». Его достижение — 20 голов в одном чемпионате — до сих пор клубный рекорд. Также на его счету четыре хет-трика, из них три в том самом сезоне-1994.

Это большая потеря. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Олега Сергеевича. Вечная память легенде», — написала пресс-служба московского клуба в телеграм-канале.

В сентябре этого года Гарин отметил 60-летний юбилей и дал интервью «Чемпионату».