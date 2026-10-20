Карпин сообщил, что сборная России в ноябре проведёт два матча — выездной и домашний

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, что национальная команда в ноябрьскую международную паузу проведёт два товарищеских матча — один на выезде и один дома.

«Доброе утро. Вылетаю в Красноярск на форум «Россия — спортивная держава», пока лечу, вы узнаете первого нашего соперника в ноябре. И этот матч пройдёт не в России. Как вы думаете, где он пройдёт? А когда прилечу уже, объявим и второго соперника. И этот матч пройдёт в России. И в городе, в котором мы играли уже, но это не Москва. Интересно, в каком городе это будет (улыбается