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Карпин сообщил, что сборная России в ноябре проведёт два матча — выездной и домашний

Карпин сообщил, что сборная России в ноябре проведёт два матча — выездной и домашний
Комментарии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, что национальная команда в ноябрьскую международную паузу проведёт два товарищеских матча — один на выезде и один дома.

«Доброе утро. Вылетаю в Красноярск на форум «Россия — спортивная держава», пока лечу, вы узнаете первого нашего соперника в ноябре. И этот матч пройдёт не в России. Как вы думаете, где он пройдёт? А когда прилечу уже, объявим и второго соперника. И этот матч пройдёт в России. И в городе, в котором мы играли уже, но это не Москва. Интересно, в каком городе это будет (улыбается