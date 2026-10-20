Бекао: удивлён, что болельщики ЦСКА возненавидели меня после перехода в «Удинезе»

Бразильский защитник Родриго Бекао отреагировал на негатив со стороны болельщиков ЦСКА после ухода из команды.

— Многие болельщики ЦСКА возненавидели вас за то, что вы не остались в клубе и перешли в «Удинезе». Вы знали об этом?

— Возненавидели меня? Вы уверены? Я люблю болельщиков ЦСКА, у меня нет проблем с этим. Сейчас я удивлён, потому что вы сказали мне, что они возненавидели меня. Сейчас такого нет, как я уже говорил. Когда я был в ЦСКА, это было отличное время. Если жить, то только футболом. У меня там остались друзья: я работал с Максимом Головлёвым, который был моим переводчиком, Иван Обляков — мой друг. Из той команды остался только он. Я разговаривал с ним после матча ЦСКА — «Родина» и поздравил с победой, — сказал Бекао в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.