15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Барселона. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бекао: удивлён, что болельщики ЦСКА возненавидели меня после перехода в «Удинезе»

Бекао: удивлён, что болельщики ЦСКА возненавидели меня после перехода в «Удинезе»
Комментарии

Бразильский защитник Родриго Бекао отреагировал на негатив со стороны болельщиков ЦСКА после ухода из команды.

— Многие болельщики ЦСКА возненавидели вас за то, что вы не остались в клубе и перешли в «Удинезе». Вы знали об этом?
— Возненавидели меня? Вы уверены? Я люблю болельщиков ЦСКА, у меня нет проблем с этим. Сейчас я удивлён, потому что вы сказали мне, что они возненавидели меня. Сейчас такого нет, как я уже говорил. Когда я был в ЦСКА, это было отличное время. Если жить, то только футболом. У меня там остались друзья: я работал с Максимом Головлёвым, который был моим переводчиком, Иван Обляков — мой друг. Из той команды остался только он. Я разговаривал с ним после матча ЦСКА — «Родина» и поздравил с победой, — сказал Бекао в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.