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Сборная России сыграет с Узбекистаном в Ташкенте

Сборная России сыграет с Узбекистаном в Ташкенте
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Пресс-служба сборной России по футболу объявила, что национальная команда проведёт товарищеский матч с Узбекистаном в Ташкенте 12 ноября.

«Сборная России сыграет с Узбекистаном в Ташкенте. 12 ноября команда Валерия Карпина проведёт матч сборной против подопечных Фабио Каннаваро. О точном времени начала встречи будет объявлено дополнительно», — сказано в сообщении пресс-службы сборной России, которое было опубликовано в телеграм-канале национальной команды.

Сборная Узбекистана — участник чемпионата мира — 2026. В группе с командами ДР Конго, Португалии и Колумбии подопечные Фабио Каннаваро заняли четвёртое место.

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