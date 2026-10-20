Сборная России сыграет с Узбекистаном в Ташкенте

Пресс-служба сборной России по футболу объявила, что национальная команда проведёт товарищеский матч с Узбекистаном в Ташкенте 12 ноября.

«Сборная России сыграет с Узбекистаном в Ташкенте. 12 ноября команда Валерия Карпина проведёт матч сборной против подопечных Фабио Каннаваро. О точном времени начала встречи будет объявлено дополнительно», — сказано в сообщении пресс-службы сборной России, которое было опубликовано в телеграм-канале национальной команды.

Сборная Узбекистана — участник чемпионата мира — 2026. В группе с командами ДР Конго, Португалии и Колумбии подопечные Фабио Каннаваро заняли четвёртое место.