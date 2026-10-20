Юрий Сёмин принёс соболезнования семье легенды «Локомотива» Олега Гарина

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на новость о смерти ветерана железнодорожников Олега Гарина, который накануне скончался в возрасте 60 лет.

«Гарин — замечательный парень, прекрасный человек. Он был очень дружелюбным и сильно любил футбол. В тот период Олег был одним из первых игроков «Локомотива», кто обладал такими индивидуальными техническими способностями, мог обыгрывать много футболистов соперника. Это была новая эпоха техничных и мыслящих игроков. Олег имел громадное значение для команды. На него ходили болельщики — им было интересно посмотреть на Гарина, на его игру на флангах. Он очень много сделал для клуба. Очень рано он ушёл. Мои соболезнования семье», — сказал Сёмин в беседе с «Чемпионата» Владимиром Четвериком.