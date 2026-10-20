Слуцкий рассказал о самом крутом совете в своей карьере, который ему дал Алекс Фергюсон

Бывший главный тренер ЦСКА, «Рубина» и сборной России Леонид Слуцкий рассказал о самом крутом совете в своей карьере, который ему дал экс-главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон.

— Самый крутой совет, который вам дали?

— Самый крутой совет… Мне дал Алекс Фергюсон, который сказал, что я всё время пытался избавиться от страха поражения, а он мне сказал, что это, наоборот, очень крутое чувство. Потому что когда ты боишься проиграть, ты делаешь всё для того, чтобы выиграть.

— Это после первого вашего матча в Лиге чемпионов с ЦСКА?

— Да.

— Круто получить такой совет...

— Да-да (улыбается), — сказал Слуцкий в новом выпуске на YouTube-канале FONBET.