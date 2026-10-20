15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Барселона. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Слуцкий рассказал о самом крутом совете в своей карьере, который ему дал Алекс Фергюсон

Слуцкий рассказал о самом крутом совете в своей карьере, который ему дал Алекс Фергюсон
Комментарии

Бывший главный тренер ЦСКА, «Рубина» и сборной России Леонид Слуцкий рассказал о самом крутом совете в своей карьере, который ему дал экс-главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон.

— Самый крутой совет, который вам дали?
— Самый крутой совет… Мне дал Алекс Фергюсон, который сказал, что я всё время пытался избавиться от страха поражения, а он мне сказал, что это, наоборот, очень крутое чувство. Потому что когда ты боишься проиграть, ты делаешь всё для того, чтобы выиграть.

— Это после первого вашего матча в Лиге чемпионов с ЦСКА?
— Да.

— Круто получить такой совет...
— Да-да (улыбается), — сказал Слуцкий в новом выпуске на YouTube-канале FONBET.

Материалы по теме