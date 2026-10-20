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Лебеденко ответил, почему штаб Василенко отказался остаться в «Факеле» после его отставки

Лебеденко ответил, почему штаб Василенко отказался остаться в «Факеле» после его отставки
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Тренер Игорь Лебеденко объяснил, почему штаб Олега Василенко покинул «Факел» вслед за главным тренером.

«Произошла отставка тренера, у клуба не оставалось кандидатуры на смену. Говорили, что надо провести первые игры, но мы со штабом посчитали: вместе приходили — вместе и уходим. С другой стороны, «Факелу» и нужно было другое лицо.

Спокойно расстались с руководством. Объявили об отставке Олега Василенко, нам предложили остаться — отказались. И расторгли контракт. Все понимали, что ситуация зреет. Нельзя сказать, что отставкой нас ошарашили. Это могло произойти после каждого тура, а с «Локомотивом» провели лучший первый тайм за сезон, но пропустили два гола, после перерыва — ещё три», — сказал Лебеденко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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