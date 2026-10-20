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«Они фрики, всерьёз на них обидеться нельзя». Леонид Слуцкий — о Бубнове и Мостовом

«Они фрики, всерьёз на них обидеться нельзя». Леонид Слуцкий — о Бубнове и Мостовом
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Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий высказался о футбольном эксперте Александре Бубнове и бывшем полузащитнике «Спартака» и «Сельты» Александре Мостовом, отвечая на вопрос, есть ли у него в российском футболе человек, с которым он бы не стал иметь дел.

— К Мостовому [Александру] я не лучшие испытываю чувства. И к Бубнову. Но я не могу сказать… На них нельзя обидеться всерьёз. Но они настолько фрики, да, настолько они для меня комичные персонажи, что…

— Если увидимся с ними на футболе, вы просто мимо пройдёте?
— Скорее всего, да. Да и они мимо пройдут, — сказал Слуцкий в новом