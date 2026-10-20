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Жоан Лапорта назвал Ламина Ямаля почти ветераном футбола

Жоан Лапорта назвал Ламина Ямаля почти ветераном футбола
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о крайнем нападающем команды Ламине Ямале. В этом сезоне 19-летний вингер провёл 11 матчей во всех турнирах, забил девять голов и сделал 10 результативных передач.

– Ламин – гений! В его игре есть магия, зрелищность. Дело не только в манере игры, но и в менталитете Ямаля. Ламин – это зрелище. Сегодня футбол невозможно представить без Ламина.

– Продление его контракта в прошлом сезоне до 2031 года произошло очень быстро. Для игрока его уровня это нетипично.
– Ламин — воспитанник «Ла Масии». Он по-настоящему предан цветам «Барсы», благодарен клубу и является настоящим куле. Это значительно упрощает процесс продления контракта. Мы очень гордимся им. Здесь он чувствует, что его любят, а для игрока такого уровня это важно. Он растёт, взрослеет. Когда он дебютировал, ему было 15 ле