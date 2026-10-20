Игрок «Оренбурга» Касаджиков отреагировал на слухи об уходе Ахметзянова в «Рубин»

Полузащитник «Оренбурга» Андрей Касаджиков отреагировал на слухи об уходе главного тренера команды Ильдара Ахметзянова в казанский «Рубин».

— Как отреагировали на новость, что Ахметзянов может уйти из «Оренбурга» и возглавить «Рубин»?

— Не знаю, я об этом ничего не слышал. Никаких новостей не видел. От совместной работы с Ахметзяновым только положительные впечатления. Это даёт свои плоды и результаты. Это видно прежде всего по нашим результатам. С каждым разом становимся лучше. Надеюсь на долгую и плодотворную работу с ним.

— Надеетесь, что он никуда н