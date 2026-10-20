«Спартак» поздравил Аленичева с днём рождения. Экс-игроку команды исполнилось 54 года

Московский «Спартак» в официальном телеграм-канале поздравил своего бывшего футболиста и тренера Дмитрия Аленичева с днём рождения. Экс-игроку красно-белых исполнилось 54 года.

«Поздравляем с днём рождения легендарного игрока «Спартака» и кумира всех красно-белых болельщиков! В коллекции трофеев Аленичева с клубом — четыре чемпионства и два Кубка России! С днём рождения! Здоровья, счастья и как можно больше наших встреч на «Лукойл Арене»!» — сказано в сообщении московского клуба.

Дмитрий Аленичев выступал за «Спартак» с 1994-го по 1998-й и с 2004-го по 2006-й, а также возглавлял команду как тренер с 2015-го по 2016-й.