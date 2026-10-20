Алексей Гасилин назвал команду с самым сбалансированным составом в РПЛ

Бывший футболист «Зенита» Алексей Гасилин заявил, что у московского «Спартака» самый сбалансированный состав в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге. После 11 туров чемпионата России красно-белые, набрав 23 очка, занимают третье место в турнирной таблице. От лидирующего «Динамо» подопечные Хуана Карлоса Карседо отстают на два очка.

«У «Спартака» есть всё для борьбы за высокие места. У них самый сбалансированный состав по качеству игроков в нашем чемпионате. Решилась проблема с контрактом Барко, Солари заиграл, Даку забивает, у которого здоровая конкуренция с Угальде», — сказал Гасилин в эфире «Матч ТВ».