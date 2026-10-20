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Фото: Сафонов после пропущенного гола от «Барселоны» в Лиге чемпионов

Фото: Сафонов после пропущенного гола от «Барселоны» в Лиге чемпионов
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Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов пропустил гол на 55-й минуте матча с «Барселоной» в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Ворота голкипера парижской команды поразил защитник сине-гранатовых Хави Эспарт.

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
20 октября 2026, вторник. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
4 : 2
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Дуэ – 38'     1:1 Эспарт – 55'     2:1 Эрнандес – 72'     2:2 Ямаль – 79'     3:2 Витинья – 81'     4:2 Руис – 86'    

Фото: Кадр из трансляции Okko

Фото: Кадр из трансляции Okko

Игра проходит на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В качестве главного арбитра встречи выступает Майкл Оливер. На момент выхода новости счёт — 1:1.

После двух туров общего этапа парижская команда набрала шесть очков и занимает первое место. Сине-гранатовые заработали шесть очков и располагаются на второй строчке.

Действующим победителем Лиги чемпионов является «ПСЖ». В финале минувшего розыгрыша соревнования парижский клуб победил лондонский «Арсенал» — 1:1, 4:3 пен. «ПСЖ» также выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2024/2025.

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