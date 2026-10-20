Фото: Сафонов после пропущенного гола от «Барселоны» в Лиге чемпионов

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов пропустил гол на 55-й минуте матча с «Барселоной» в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Ворота голкипера парижской команды поразил защитник сине-гранатовых Хави Эспарт.
Фото: Кадр из трансляции Okko
Фото: Кадр из трансляции Okko
Игра проходит на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В качестве главного арбитра встречи выступает Майкл Оливер. На момент выхода новости счёт — 1:1.
После двух туров общего этапа парижская команда набрала шесть очков и занимает первое место. Сине-гранатовые заработали шесть очков и располагаются на второй строчке.
Действующим победителем Лиги чемпионов является «ПСЖ». В финале минувшего розыгрыша соревнования парижский клуб победил лондонский «Арсенал» — 1:1, 4:3 пен. «ПСЖ» также выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2024/2025.