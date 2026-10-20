Гол и две передачи Малена помогли «Роме» разгромить «Слован» в Лиге чемпионов

Во вторник, 20 октября, состоялся матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027 между итальянской «Ромой» и братиславским «Слованом». Встреча на стадионе «Олимпико» в Риме завершилась уверенной разгромной победой хозяев со счётом 4:0. Игру обслуживала швейцарская бригада арбитров во главе с Сандро Шерером.

Римляне открыли счёт на 21-й минуте встречи усилиями испанского защитника Марио Эрмосо, замкнувшего передачу Даниэле Гиларди. На 39-й минуте аргентинский защитник волков Науэль Молина удвоил преимущество хозяев поля с передачи Дониэлла Малена.

В начале второй половины поединка подопечные Джан Пьеро Гасперини окончательно сняли все вопросы о победителе. На 53-й минуте итальянский полузащитник Никколо Пизилли забил третий мяч римского клуба, вновь воспользовавшись точным пасом Малена. Спустя пять минут, на 58-й минуте, сам нидерландский форвард Дониэлл Мален записал на свой счёт забитый мяч, хладнокровно реализовав зарабо