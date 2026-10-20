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Ливерпуль — Вильярреал: Вирц забил четвёртый гол хозяев на 69-й минуте

«Ливерпуль» — «Вильярреал»: Вирц забил четвёртый гол хозяев на 69-й минуте
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В эти минуты проходит матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027, в котором встречаются английский «Ливерпуль» и испанский «Вильярреал». Команды играют на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра матч обслуживает Шимон Марциняк из Польши. На момент написания новости счёт — 4:2 в пользу англичан. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
20 октября 2026, вторник. 22:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
4 : 3
Вильярреал
Вильярреал, Испания
0:1 Микаутадзе – 4'     0:2 Кардона – 29'     1:2 Мак Аллистер – 36'     2:2 Араухо – 45+2'     3:2 Мак Аллистер – 65'     4:2 Вирц – 69'     4:3 Олувасейи – 87'    

На 69-й минуте полузащитник хозяев поля Флориан Вирц забил четвёртый гол своей команды.

Ранее, на четвёртой минуте, нападающий «Вильярреала» Жорж Микаутадзе забил после ошибки защитника Вирджила ван