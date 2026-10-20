«Ливерпуль» — «Вильярреал»: Вирц забил четвёртый гол хозяев на 69-й минуте

В эти минуты проходит матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027, в котором встречаются английский «Ливерпуль» и испанский «Вильярреал». Команды играют на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра матч обслуживает Шимон Марциняк из Польши. На момент написания новости счёт — 4:2 в пользу англичан. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 69-й минуте полузащитник хозяев поля Флориан Вирц забил четвёртый гол своей команды.

Ранее, на четвёртой минуте, нападающий «Вильярреала» Жорж Микаутадзе забил после ошибки защитника Вирджила ван