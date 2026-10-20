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Ливерпуль — Вильярреал, результат матча 20 октября 2026, счет 4:3, 3-й тур Лиги чемпионов 2026/2027

«Ливерпуль» одолел «Вильярреал» в матче с семью голами в Лиге чемпионов
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Завершился матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027, в котором встречались английский «Ливерпуль» и испанский «Вильярреал». Команды играли на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра матч обслуживал Шимон Марциняк из Польши. Победу со счётом 3:2 праздновали хозяева поля.

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
20 октября 2026, вторник. 22:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
4 : 3
Вильярреал
Вильярреал, Испания
0:1 Микаутадзе – 4'     0:2 Кардона – 29'     1:2 Мак Аллистер – 36'     2:2 Араухо – 45+2'     3:2 Мак Аллистер – 65'     4:2 Вирц – 69'     4:3 Олувасейи – 87'    

На четвёртой минуте нападающий «Вильярреала» Жорж Микаутадзе забил после ошибки защитника Вирджила ван Дейка. На 29-й минуте защитник испанцев Серхи Кардона удвоил преимущество своей команды. На 36-й минуте полузащитник «Ливерпуля» Алекс