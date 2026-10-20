«Ливерпуль» одолел «Вильярреал» в матче с семью голами в Лиге чемпионов

Завершился матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027, в котором встречались английский «Ливерпуль» и испанский «Вильярреал». Команды играли на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра матч обслуживал Шимон Марциняк из Польши. Победу со счётом 3:2 праздновали хозяева поля.

На четвёртой минуте нападающий «Вильярреала» Жорж Микаутадзе забил после ошибки защитника Вирджила ван Дейка. На 29-й минуте защитник испанцев Серхи Кардона удвоил преимущество своей команды. На 36-й минуте полузащитник «Ливерпуля» Алекс