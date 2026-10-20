Гол экс-хавбека «Спартака» Тиля принёс ПСВ победу над «Порту» в Лиге чемпионов

Во вторник, 20 октября, состоялся матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027 между португальским «Порту» и нидерландским «ПСВ Эйндховен». Встреча началась в 22:00 мск на стадионе «Драгау» в Порту и завершилась минимальной победой гостей со счётом 1:0. Игру обслуживала немецкая судейская бригада во главе с арбитром Даниэлем Зибертом.

Судьбу напряжённого матча решил единственный забитый мяч в начале второй половины встречи. На 57-й минуте нидерландский полузащитник гостей, бывший игрок московского «Спартака» Гус Тиль п