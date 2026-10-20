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Порту — ПСВ, результат матча 20 октября 2026, счёт 0:1, 3-й тур Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027

Гол экс-хавбека «Спартака» Тиля принёс ПСВ победу над «Порту» в Лиге чемпионов
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Во вторник, 20 октября, состоялся матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027 между португальским «Порту» и нидерландским «ПСВ Эйндховен». Встреча началась в 22:00 мск на стадионе «Драгау» в Порту и завершилась минимальной победой гостей со счётом 1:0. Игру обслуживала немецкая судейская бригада во главе с арбитром Даниэлем Зибертом.

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
20 октября 2026, вторник. 22:00 МСК
Порту
Порту, Португалия
Окончен
0 : 1
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
0:1 Тиль – 57'    

Судьбу напряжённого матча решил единственный забитый мяч в начале второй половины встречи. На 57-й минуте нидерландский полузащитник гостей, бывший игрок московского «Спартака» Гус Тиль п