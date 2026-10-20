«ПСЖ» — «Барселона»: Ямаль сравнял счёт на 79-й минуте

В эти минуты идёт матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027, в котором встречаются «ПСЖ» и «Барселона». Игра проходит на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В качестве главного арбитра встречи выступает Майкл Оливер. На момент выхода новости счёт — 2:2. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 79-й минуте нападающий гостей Ламин Ямаль сравнял счёт.

Ранее, на 38-й минуте, вингер парижской команды Дезире Дуэ открыл счёт. На 55-й минуте защитник «Барселоны» Хави Эспарт восстановил равновесие. На 72-й минуте защитник Лукас Эрнандес вывел парижан вперёд.

Ранее, на 20-й минуте, нападающий хозяев Усман Дембеле покинул поле из-за повреждения. Его заменил форвард Ферран Торрес. На 27-й минуте полузащитник сине-гранатовых Дани Ольмо был заменён из-за повреждения.

После двух туров общего этапа парижская команда набрала шесть очков и занимает первое место. Сине-гранатовые заработали шесть очков и располагаются на второй строчке.

Действующим победителем Лиги чемпионов является «ПСЖ». В финале минувшего розыгрыша соревнования парижский клуб победил лондонский «Арсенал» — 1:1, 4:3 пен. «ПСЖ» также выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2024/2025.