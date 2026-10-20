«ПСЖ» обыграл «Барселону» в матче Лиги чемпионов с шестью голами

Завершился матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027, в котором встречались «ПСЖ» и «Барселона». Игра проходила на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В качестве главного арбитра встречи выступил Майкл Оливер. Матч закончился со счётом 4:2 в пользу хозяев.

На 38-й минуте вингер парижской команды Дезире Дуэ открыл счёт. На 55-й минуте защитник «Барселоны» Хави Эспарт восстановил равновесие. На 72-й минуте защитник Лукас Эрнандес вывел парижан вперёд. Через семь минут нападающий гостей Ламин Ямаль сравнял счёт. На 81-й минуте полузащитник Витинья забил третий мяч «ПСЖ». Через пять минут голом отметился полузащитник хозяев Фабиан Руис.

На 20-й минуте нападающий хозяев Усман Де