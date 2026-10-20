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ПСЖ — Барселона, результат матча 20 октября 2026, счет 4:2, 3-й тур общего этапа Лиги чемпионов 2026/2027

«ПСЖ» обыграл «Барселону» в матче Лиги чемпионов с шестью голами
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Завершился матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027, в котором встречались «ПСЖ» и «Барселона». Игра проходила на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В качестве главного арбитра встречи выступил Майкл Оливер. Матч закончился со счётом 4:2 в пользу хозяев.

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
20 октября 2026, вторник. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
4 : 2
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Дуэ – 38'     1:1 Эспарт – 55'     2:1 Эрнандес – 72'     2:2 Ямаль – 79'     3:2 Витинья – 81'     4:2 Руис – 86'    

На 38-й минуте вингер парижской команды Дезире Дуэ открыл счёт. На 55-й минуте защитник «Барселоны» Хави Эспарт восстановил равновесие. На 72-й минуте защитник Лукас Эрнандес вывел парижан вперёд. Через семь минут нападающий гостей Ламин Ямаль сравнял счёт. На 81-й минуте полузащитник Витинья забил третий мяч «ПСЖ». Через пять минут голом отметился полузащитник хозяев Фабиан Руис.

На 20-й минуте нападающий хозяев Усман Де