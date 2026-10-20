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Штутгарт — Атлетико, результат матча 20 октября 2026, счёт 1:1, 3-й тур Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027

Гол Альвареса помог «Атлетико» вдесятером удержать ничью со «Штутгартом» в ЛЧ
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Во вторник, 20 октября, состоялся матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027 между немецким «Штутгартом» и мадридским «Атлетико». Встреча на стадионе «МХП-Арена» в Штутгарте завершилась боевой ничьей со счётом 1:1. Игру обслуживала нидерландская судейская бригада во главе с арбитром Сердаром Гёзюбююком.

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
20 октября 2026, вторник. 22:00 МСК
Штутгарт
Штутгарт, Германия
Окончен
1 : 1
Атлетико М
Мадрид, Испания
1:0 Левелинг – 36'     1:1 Альварес – 47'    
Удаления: нет / Юльманн – 64'

Немецкий клуб вышел вперёд в концовке первой половины встречи: на 36-й минуте ворота «матрасников» поразил полузащитник хозяев Джейми Левелинг.

Испанцы сумели отыграться сразу после перерыва — уже на 47-й минуте аргентинский нападающий Хулиан Альварес восстановил равенство на табло после точной передачи Адемолы Лукмана.

На 64-й минуте прямое удаление за грубый фол заработал датский полузащитник мадридцев Мортен Юльманн.