Гол Альвареса помог «Атлетико» вдесятером удержать ничью со «Штутгартом» в ЛЧ

Во вторник, 20 октября, состоялся матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027 между немецким «Штутгартом» и мадридским «Атлетико». Встреча на стадионе «МХП-Арена» в Штутгарте завершилась боевой ничьей со счётом 1:1. Игру обслуживала нидерландская судейская бригада во главе с арбитром Сердаром Гёзюбююком.

Немецкий клуб вышел вперёд в концовке первой половины встречи: на 36-й минуте ворота «матрасников» поразил полузащитник хозяев Джейми Левелинг.

Испанцы сумели отыграться сразу после перерыва — уже на 47-й минуте аргентинский нападающий Хулиан Альварес восстановил равенство на табло после точной передачи Адемолы Лукмана.

На 64-й минуте прямое удаление за грубый фол заработал датский полузащитник мадридцев Мортен Юльманн.