«Барселона» потерпела первое поражение в сезоне-2026/2027 после того, как уступила «ПСЖ» в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов со счётом 2:4.

В чемпионате Испании каталонский клуб одержал девять побед в девяти встречах. До матча с «ПСЖ» сине-гранатовые дважды обыграли соперников в Лиге чемпионов.

На 38-й минуте вингер парижской команды Дезире Дуэ открыл счёт. На 55-й минуте защитник «Барселоны» Хави Эспарт восстановил равновесие. На 72-й минуте защитник Люка Эрнандес вывел парижан вперёд. Через семь минут нападающий гостей Ламин Ямаль сравнял счёт. На 81-й минуте полузащитник Витинья забил третий мяч «ПСЖ». Через пять минут голом отметился полузащитник хозяев Фабиан Руис.

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