Сафонов стал худшим игроком «ПСЖ» в матче с «Барселоной», по оценкам SofaScore

Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов получил наименьший балл среди всех футболистов французского гранда за матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов с каталонской «Барселоной». Об этом свидетельствуют данные статистического портала SofaScore.

Действия 27-летнего вратаря в поединке были оценены сервисом всего в 6,1 балла — это худшая оценка не только среди игроков стартового состава парижан, но и среди футболистов, вышедших на замену во втором тайме.

Лучшим игроком встречи в составе «ПСЖ» стал французский вингер Дезире Дуэ, получивший 9,2 балла. Также высокие оценки в рядах парижан заработали португальский хавбек В