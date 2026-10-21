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Сафонов стал худшим игроком «ПСЖ» в матче с «Барселоной», по оценкам SofaScore

Сафонов стал худшим игроком «ПСЖ» в матче с «Барселоной», по оценкам SofaScore
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Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов получил наименьший балл среди всех футболистов французского гранда за матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов с каталонской «Барселоной». Об этом свидетельствуют данные статистического портала SofaScore.

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
20 октября 2026, вторник. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
4 : 2
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Дуэ – 38'     1:1 Эспарт – 55'     2:1 Эрнандес – 72'     2:2 Ямаль – 79'     3:2 Витинья – 81'     4:2 Руис – 86'    

Действия 27-летнего вратаря в поединке были оценены сервисом всего в 6,1 балла — это худшая оценка не только среди игроков стартового состава парижан, но и среди футболистов, вышедших на замену во втором тайме.

Лучшим игроком встречи в составе «ПСЖ» стал французский вингер Дезире Дуэ, получивший 9,2 балла. Также высокие оценки в рядах парижан заработали португальский хавбек В