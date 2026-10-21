WhoScored оценил игру Сафонова с «Барселоной» на 6,5 — ниже только Маркиньос и Дембеле

Аналитический портал WhoScored оценил игру российского вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова на 6,5 в матче с «Барселоной» (4:2) в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Из основного состава более низкие оценки получили защитник Маркиньос (6,2), заменённый на 59-й минуте, а также нападающий Усман Дембеле (6,2), покинувший поле из-за повреждения на 20-й минуте.

Также более низкие оценки, чем Сафонов, получили футболисты, вышедшие на замену: Ферран Торрес (6,4), Илья Забарный (6,4), Сенни Маюлу (6,1) и Уоррен Заир-Эмери (5,4).

В следующем туре общего этапа «ПСЖ» встретится с «Вильярреалом». Игра состоится 3 ноября.