Фоден стал шестым игроком «Манчестер Сити», оформившим хет-трик в Лиге чемпионов

Полузащитник Филип Фоден стал шестым игроком, оформившим хет-трик в Лиге чемпионов УЕФА за «Манчестер Сити». Англичанин отличился в матче 3-го тура общего этапа ЛЧ сезона-2026/2027 с АЕКом (5:1).

Ранее подобное достижение покорялось Серхио Агуэро, Альваро Негредо, Габриэлу Жезусу, Рахиму Стерлингу и Эрлингу Холанду.

В текущем сезоне 26-летний Фоден провёл две игры в Лиге чемпионов, забил три мяча и сделал две результативные передачи. В АПЛ он сыграл пять матчей, в которых отметился одним голом и двумя ассистами.

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