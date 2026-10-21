15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фоден стал шестым игроком «Манчестер Сити», оформившим хет-трик в Лиге чемпионов

Фоден стал шестым игроком «Манчестер Сити», оформившим хет-трик в Лиге чемпионов
Комментарии

Полузащитник Филип Фоден стал шестым игроком, оформившим хет-трик в Лиге чемпионов УЕФА за «Манчестер Сити». Англичанин отличился в матче 3-го тура общего этапа ЛЧ сезона-2026/2027 с АЕКом (5:1).

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
20 октября 2026, вторник. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
5 : 1
АЕК Афины
Афины, Греция
1:0 Андерсон – 12'     2:0 Фоден – 34'     2:1 Пилиос – 52'     3:1 Шерки – 57'     4:1 Фоден – 65'     5:1 Фоден – 76'    

Ранее подобное достижение покорялось Серхио Агуэро, Альваро Негредо, Габриэлу Жезусу, Рахиму Стерлингу и Эрлингу Холанду.

В текущем сезоне 26-летний Фоден провёл две игры в Лиге чемпионов, забил три мяча и сделал две результативные передачи. В АПЛ он сыграл пять матчей, в которых отметился одним голом и двумя ассистами.

В 4-м