Кварацхелия пропустит девять месяцев из-за травмы в игре «ПСЖ» с «Барселоной» — Вильянуэва

Форвард «Пари Сен-Жермен» Хвича Кварацхелия может пропустить до девяти месяцев из-за травмы, полученной в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Барселоной» (4:2). Об этом сообщает спортивный физиотерапевт Анхель Вильянуэва.

«Травма Кварацхелии: в механизме повреждения может наблюдаться антериоризация большеберцовой кости, которая является одним из наиболее подозрительных визуальных признаков при повреждении передней крестообразной связки. Хотя мы должны быть осторожны, потому что качество изображений в реальном времени и угол наклона не позволяют провести точную биомеханическую оценку

В момент столкновения отчётливо видно вынужденное вальгусное отклонение в правом коленном суставе: стопа зафиксирована на опоре, а конечность находится под нагрузкой в ​​условиях замкнутой кинетической цепи. Такой механизм травмы типичен для повреждения передней крестообразной связки и внутренней боковой связки. Срок восстановления: девять месяцев», — написал Вильянуэва в соцсети X.