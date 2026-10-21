«Динамо» стало лучшим клубом топ-50 лиг Европы по победной серии после поражения «Барсы»

Московское «Динамо» вышло на первое место среди всех команд топ-50 европейских чемпионатов по продолжительности победной серии на старте сезона-2026/2027. Это стало возможным благодаря поражению каталонской «Барселоны» от французского «Пари Сен-Жермен» в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

До сегодняшнего вечера лидером рейтинга оставалась команда Ханс-Дитера Флика, выдавшая серию из 11 побед во всех турнирах.

Таким образом, статус клуба с самой продолжительной победной серией в европейском клубном футболе перешёл к столич