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«Динамо» стало лучшим клубом топ-50 лиг Европы по победной серии после поражения «Барсы»

«Динамо» стало лучшим клубом топ-50 лиг Европы по победной серии после поражения «Барсы»
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Московское «Динамо» вышло на первое место среди всех команд топ-50 европейских чемпионатов по продолжительности победной серии на старте сезона-2026/2027. Это стало возможным благодаря поражению каталонской «Барселоны» от французского «Пари Сен-Жермен» в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
20 октября 2026, вторник. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
4 : 2
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Дуэ – 38'     1:1 Эспарт – 55'     2:1 Эрнандес – 72'     2:2 Ямаль – 79'     3:2 Витинья – 81'     4:2 Руис – 86'    

До сегодняшнего вечера лидером рейтинга оставалась команда Ханс-Дитера Флика, выдавшая серию из 11 побед во всех турнирах.

Таким образом, статус клуба с самой продолжительной победной серией в европейском клубном футболе перешёл к столич