«ПСЖ» доказал, что лучше нас». Флик — о первом поражении «Барселоны» в сезоне

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал поражение команды в матче с «ПСЖ» в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов (2:4), ставшее первым для сине-гранатовых в нынешнем сезоне.

«Это был фантастический матч для обеих команд.«ПСЖ» доказал, что лучше нас.

Какой могу сделать вывод? У них очень качественные переходы. Кроме того, в последние 10 минут мы не были свежими, это не оправдание. У нас была не лучшая подготовка к этому матчу. Мы должны проанализировать это и всё улучшить», — приводит слова Флика AS.

В чемпионате Испании каталонский клуб одержал девять побед в девяти встречах. До матча с «ПСЖ» сине-гранатовые дважды обыграли соперников в Лиге чемпионов.