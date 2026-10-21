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«ПСЖ» доказал, что лучше нас». Флик — о первом поражении «Барселоны» в сезоне

«ПСЖ» доказал, что лучше нас». Флик — о первом поражении «Барселоны» в сезоне
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал поражение команды в матче с «ПСЖ» в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов (2:4), ставшее первым для сине-гранатовых в нынешнем сезоне.

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
20 октября 2026, вторник. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
4 : 2
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Дуэ – 38'     1:1 Эспарт – 55'     2:1 Эрнандес – 72'     2:2 Ямаль – 79'     3:2 Витинья – 81'     4:2 Руис – 86'    

«Это был фантастический матч для обеих команд.«ПСЖ» доказал, что лучше нас.

Какой могу сделать вывод? У них очень качественные переходы. Кроме того, в последние 10 минут мы не были свежими, это не оправдание. У нас была не лучшая подготовка к этому матчу. Мы должны проанализировать это и всё улучшить», — приводит слова Флика AS.

В чемпионате Испании каталонский клуб одержал девять побед в девяти встречах. До матча с «ПСЖ» сине-гранатовые дважды обыграли соперников в Лиге чемпионов.

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