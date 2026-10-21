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L'Équipe назвал «уязвимость» Сафонова после матча «ПСЖ» с «Барселоной» в Лиге чемпионов

L'Équipe назвал «уязвимость» Сафонова после матча «ПСЖ» с «Барселоной» в Лиге чемпионов
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Издание L'Équipe посвятило публикацию вратарю «ПСЖ» Матвею Сафонову после победы парижан над «Барселоной» (4:2) в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Журналисты отметили, что оба гола каталонцев были забиты в ближний угол.

«Сначала Хави Эспарт, ворвавшись в штрафную площадь «ПСЖ» с правого фланга, пробил в ближний угол и сравнял счёт (1:1, 55-я минута), затем Ламин Ямаль повторил этот трюк, сделав счёт 2:2 (79-я минута). Оба гола каталонцев в ворота «ПСЖ» выглядели как дежавю.

Это уже восьмой и девятый случаи в текущем сезоне (с учётом всех турниров), когда российский вратарь пропускает мяч в так называемый ближний угол. На долю таких голов приходится почти половина из 20 мячей, пропущенных Сафоновым. Это указывает на серьёзную уязвимость, о которой соперники теперь прекрасно осведомлены», — говорится в материале L'Équipe.

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