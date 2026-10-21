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Рафинья — о поражении от «ПСЖ»: мы хотели победить или сыграть вничью

Рафинья — о поражении от «ПСЖ»: мы хотели победить или сыграть вничью
Комментарии

Бразильский нападающий и капитан каталонской «Барселоны» Рафинья подвёл итоги выездного матча 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен».

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
20 октября 2026, вторник. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
4 : 2
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Дуэ – 38'     1:1 Эспарт – 55'     2:1 Эрнандес – 72'     2:2 Ямаль – 79'     3:2 Витинья – 81'     4:2 Руис – 86'    

«Париж» — прекрасно обученная и великолепно управляемая команда. Несмотря на итоговый счёт на табло, мы боролись и конкурировали очень достойно. Сошлись два соперника, которые любят и умеют играть в комбинационный футбол с контролем мяча. Это была отличная проверка сил, и я считаю, что мы провели хороший матч.

Мы прекрасно понимали, с какими сложностями столкнёмся, выходя против действующего победителя турнира на их стадионе и при их болельщиках. Конечно, мы настраивались на победу и