Рафинья — о поражении от «ПСЖ»: мы хотели победить или сыграть вничью

Бразильский нападающий и капитан каталонской «Барселоны» Рафинья подвёл итоги выездного матча 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен».

«Париж» — прекрасно обученная и великолепно управляемая команда. Несмотря на итоговый счёт на табло, мы боролись и конкурировали очень достойно. Сошлись два соперника, которые любят и умеют играть в комбинационный футбол с контролем мяча. Это была отличная проверка сил, и я считаю, что мы провели хороший матч.

Мы прекрасно понимали, с какими сложностями столкнёмся, выходя против действующего победителя турнира на их стадионе и при их болельщиках. Конечно, мы настраивались на победу и