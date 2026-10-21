«Нам противостоял отличный соперник». Фабиан Руис — о победе «ПСЖ» над «Барселоной»

Полузащитник «ПСЖ» Фабиан Руис прокомментировал победу над «Барселоной» (4:2) в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027. Игрок отметился голом в этой встрече.

«Доволен игрой и победой. Нам противостоял отличный соперник. В первом тайме мы были более свежими, отсюда и количество реализованных моментов. Соперник также был очень хорош. Мы чувствовали себя комфортно, защищаясь в центре поля.

Мы не чувствуем превосходства над какой-либо командой, но мы верим в себя, в каждого, кто выходит в стартовом составе и на скамейке запасных. Впереди ещё долгий путь», — сказал Руис в интервью Movistar.