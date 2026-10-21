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«Нам противостоял отличный соперник». Фабиан Руис — о победе «ПСЖ» над «Барселоной»

«Нам противостоял отличный соперник». Фабиан Руис — о победе «ПСЖ» над «Барселоной»
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Полузащитник «ПСЖ» Фабиан Руис прокомментировал победу над «Барселоной» (4:2) в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027. Игрок отметился голом в этой встрече.

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
20 октября 2026, вторник. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
4 : 2
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Дуэ – 38'     1:1 Эспарт – 55'     2:1 Эрнандес – 72'     2:2 Ямаль – 79'     3:2 Витинья – 81'     4:2 Руис – 86'    

«Доволен игрой и победой. Нам противостоял отличный соперник. В первом тайме мы были более свежими, отсюда и количество реализованных моментов. Соперник также был очень хорош. Мы чувствовали себя комфортно, защищаясь в центре поля.

Мы не чувствуем превосходства над какой-либо командой, но мы верим в себя, в каждого, кто выходит в стартовом составе и на скамейке запасных. Впереди ещё долгий путь», — сказал Руис в интервью Movistar.

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