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Дезире Дуэ высказался о победе «ПСЖ» над «Барселоной» и своём голе в Лиге чемпионов

Дезире Дуэ высказался о победе «ПСЖ» над «Барселоной» и своём голе в Лиге чемпионов
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Форвард «ПСЖ» Дезире Дуэ прокомментировал победу парижан над «Барселоной» (4:2) в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Команды играли на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Дуэ открыл счёт на 38-й минуте.

«На поле мы выкладываемся по полной. Результат налицо. Впереди ещё важные матчи. Мы сохраняем концентрацию, мы голодны до побед. Мой гол? Я не перетягивал одеяло на себя — я просто играю в свой футбол. Самое главное было — победить сегодня вечером», — приводит слова Дуэ RMC Sport со ссылкой на Canal+.

«ПСЖ» довёл количество набранных в сезоне очков до девяти и продолжает находиться в числе лидеров общего этапа ЛЧ. У «Барселоны» осталось шесть очков.

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