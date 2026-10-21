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Луис Энрике высказался о победе «ПСЖ» в матче с «Барселоной» в Лиге чемпионов

Луис Энрике высказался о победе «ПСЖ» в матче с «Барселоной» в Лиге чемпионов
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике поделился мнением о победе в матче с «Барселоной» (4:2) в матче 3-го тура Лиги чемпионов и оценил игру защитника Лукаса Эрнандеса, забившего второй мяч парижской команды.

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
20 октября 2026, вторник. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
4 : 2
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Дуэ – 38'     1:1 Эспарт – 55'     2:1 Эрнандес – 72'     2:2 Ямаль – 79'     3:2 Витинья – 81'     4:2 Руис – 86'    

«Это матч очень высокого уровня с невероятным соперником. Нам было трудно обороняться, но я убеждён, что это стало ключом [к победе]. Мы хорошо поработали в защите. Нам удалось победить команду, которая не проигрывала в нынешнем сезоне. Её средняя результативность составляла четыре гола [за матч], а мы пропустили только два.

Игра Лукаса Эрнандеса? Это опытный футболист, который всегда наготове и обладает амбициями. Знали перед матчем, что он сделает хорошую работу. Он агрессивен, но не совершает глупых фолов. Лукас провёл невероятный матч против одного