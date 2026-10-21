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Ламин Ямаль повторил рекорд Килиана Мбаппе в Лиге чемпионов

Ламин Ямаль повторил рекорд Килиана Мбаппе в Лиге чемпионов
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Нападающий каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль повторил достижение форварда мадридского «Реала» Килиана Мбаппе в Лиге чемпионов. Испанец отметился 13 забитыми мячами в матчах турнира в возрасте 19 лет, что является лучшим результатом для тинейджеров за всю историю наравне с французом. Об этом сообщает Eurofoot в социальной сети X.

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
20 октября 2026, вторник. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
4 : 2
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Дуэ – 38'     1:1 Эспарт – 55'     2:1 Эрнандес – 72'     2:2 Ямаль – 79'     3:2 Витинья – 81'     4:2 Руис – 86'    

Ямаль повторил рекорд Мбаппе благодаря голу в ворота «ПСЖ» во встрече 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027 (2:4). Всего в текущем розыгрыше главного еврокубка на счету 19-летнего испанца уже два забитых мяча и четыре результативные передачи. В следующем матче Лиги чемпионов «Барселона» дома сыграет с «Астон Виллой» 3 ноября.

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