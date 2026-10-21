Ламин Ямаль повторил рекорд Килиана Мбаппе в Лиге чемпионов

Нападающий каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль повторил достижение форварда мадридского «Реала» Килиана Мбаппе в Лиге чемпионов. Испанец отметился 13 забитыми мячами в матчах турнира в возрасте 19 лет, что является лучшим результатом для тинейджеров за всю историю наравне с французом. Об этом сообщает Eurofoot в социальной сети X.

Ямаль повторил рекорд Мбаппе благодаря голу в ворота «ПСЖ» во встрече 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027 (2:4). Всего в текущем розыгрыше главного еврокубка на счету 19-летнего испанца уже два забитых мяча и четыре результативные передачи. В следующем матче Лиги чемпионов «Барселона» дома сыграет с «Астон Виллой» 3 ноября.