15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«ПСЖ» с одинаковым счётом обыграл «Ман Сити» и «Барселону» в текущем сезоне Лиги чемпионов

«ПСЖ» с одинаковым счётом обыграл «Ман Сити» и «Барселону» в текущем сезоне Лиги чемпионов
Комментарии

«ПСЖ» стал командой, которая нанесла единственные поражения английскому «Манчестер Сити» и испанской «Барселоне» на их сериях из побед в текущем сезоне. Об этом сообщает Stats Foot в социальной сети X. Так, «Сити» выиграл 10 из 11 своих последних матчей, но уступил «ПСЖ» во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027, «Барселона» же шла на серии из 11 побед до встречи с парижанами в 3-м туре этого же турнира.

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
20 октября 2026, вторник. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
4 : 2
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Дуэ – 38'     1:1 Эспарт – 55'     2:1 Эрнандес – 72'     2:2 Ямаль – 79'     3:2 Витинья – 81'     4:2 Руис – 86'    
Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
14 октября 2026, среда. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
2 : 4
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Дуэ – 13'     0:2 Дембеле – 15'     0:3 Витинья – 32'     1:3 Холанд – 53'     1:4 Аклиуш – 63'     2:4 Холанд – 75'    

Примечательно, что обе игры закончились со счётом 4:2 в пользу парижан.

В следующем матче Лиги чемпионов «ПСЖ» в этом сезоне сыграет с испанским «Вильярреалом» на выезде 3 ноября.

Материалы по теме