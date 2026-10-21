«ПСЖ» с одинаковым счётом обыграл «Ман Сити» и «Барселону» в текущем сезоне Лиги чемпионов

«ПСЖ» стал командой, которая нанесла единственные поражения английскому «Манчестер Сити» и испанской «Барселоне» на их сериях из побед в текущем сезоне. Об этом сообщает Stats Foot в социальной сети X. Так, «Сити» выиграл 10 из 11 своих последних матчей, но уступил «ПСЖ» во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027, «Барселона» же шла на серии из 11 побед до встречи с парижанами в 3-м туре этого же турнира.

Примечательно, что обе игры закончились со счётом 4:2 в пользу парижан.

В следующем матче Лиги чемпионов «ПСЖ» в этом сезоне сыграет с испанским «Вильярреалом» на выезде 3 ноября.