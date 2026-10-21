Ламин Ямаль — первый игрок из топ-5 лиг с 10 и более голами и ассистами в текущем сезоне

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль достиг показателя 10 забитых мячей и 10 результативных передач в текущем сезоне во всех турнирах, благодаря чему стал первым футболистом из топ-5 ведущих европейских лиг (чемпионатов Англии, Испании, Франции, Германии и Италии), который достиг двузначных показателей по обеим метрикам. Об этом сообщает статистический портал Opta в социальной сети X.

Юбилейный 10-й гол в этом сезоне Ямаль забил в ворота «ПСЖ» в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027 (2:4). Всего в текущем розыгрыше главного еврокубка на счету 19-летнего испанца уже два забитых мяча и четыре результативные передач