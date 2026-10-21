«ПСЖ» прервал победную серию «Барселоны» — видеообзор матча Лиги чемпионов

Завершился матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027, в котором встречались «ПСЖ» и «Барселона». Игра проходила на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В качестве главного арбитра встречи выступил Майкл Оливер. Матч закончился со счётом 4:2 в пользу хозяев.

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор ключевых событий встречи:

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

На 38-й минуте вингер парижской команды Дезире Дуэ открыл счёт. На 55-й минуте защитник «Барселоны» Хави Эспарт сравнял счёт. На 72-й минуте защитник Лукас Эрнандес вывел парижан вперёд. На 79-й минуте нападающий гостей Ламин Ямаль восстановил равновесие. На 81-й минуте полузащитник Витинья забил третий мяч «ПСЖ». Через пять минут голом отметился полузащитник хозяев Фабиан Руис.

Действующим победителем Лиги чемпионов является «ПСЖ». В финале минувшего розыгрыша соревнования парижский клуб победил лондонский «Арсенал» — 1:1, 4:3 пен. «ПСЖ» также выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2024/2025.